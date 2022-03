The Legend of Zelda: Breath of the Wild riceverà un sequel, come ormai saprete, ma il titolo non ha ancora un nome ufficiale.

Stando a quanto emerso, Nintendo non avrebbe svelato il vero nome del sequel perché all'interno del titolo ci sarebbero riferimenti a delle caratteristiche del gioco.

Ora, un nuovo rumor riportato su Reddit, ha suggerito che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe intitolarsi Breath of Duality.

Questo titolo sarebbe stato preso in considerazione dalla grande N ma al momento nessuno sa se questo è il nome attuale del gioco o è stato cambiato.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è uno dei giochi più attesi dagli utenti Nintendo Switch. Diversi rumor vorrebbero il titolo in uscita entro il 2022 ma, finora, non sono emerse notizie ufficiali riguardo il lancio.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non resta che attendere ulteriori novità da Nintendo per scoprire se Breath of the Wild 2 si chiamerà Breath of Duality e per scoprire la data di lancio del sequel.

Fonte: Reddit.