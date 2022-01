The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: un leaker fornisce dettagli sulla finestra di lancio

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è senza dubbio, almeno nella maggior parte dei casi, il gioco Nintendo Switch più atteso per il 2022, essendo questo non solo un nuovo capitolo della leggendaria saga Nintendo, ma è la diretta continuazione del titolo di maggior successo nella critica e nelle vendite del franchise.

È proprio per questo che l'attesa è a livelli altissimi, soprattutto dopo due trailer all'E3 2019 e 2021 dove si potevano scorgere alcuni frammenti del titolo, dai quali sono state tratte teorie, dibattiti e speculazioni di ogni genere intorno al nuova trama e meccaniche che verranno aggiunte. Tuttavia bisogna dire che i fan sono diffidenti nei confronti del gioco, soprattutto per quanto riguarda la data di uscita, visto che si è parlato di un generico 2022. Zelda: Breath of the Wild 2 subirà quindi un rinvio?

Secondo il leaker Samus Hunter, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild dovrebbe uscire il prossimo autunno, in coincidenza quindi con il periodo natalizio. Naturalmente, questo stesso insider non esclude che Nintendo possa posticipare il titolo al 2023. La decisione finale potrebbe quindi essere presa ad aprile, maggio al più tardi.

...taken around April, with a possible announcement in early May at most, because usually this happens.

So right now it's a topic that doesn't make as much sense to discuss but it will certainly be interesting to see how Nintendo will handle the title announcements. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) January 27, 2022

Per adesso parliamo appunto di rumor, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali proprio da Nintendo stessa.

