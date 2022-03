The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non uscirà quest'anno, posticipata la finestra di lancio

Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 non verrà lanciato in tempo nel 2022. Invece, è stato posticipato alla primavera del 2023, e a riportarlo è il produttore della serie Eiji Aonuma in un aggiornamento video.

"Per quelli di voi che non vedevano l'ora di un lancio quest'anno, ci scusiamo", ha detto Aonuma. "L'avventura nel sequel si svolgerà non solo a terra come nel gioco precedente, ma anche nei cieli. Tuttavia, il mondo ampliato va oltre e ci sarà una varietà ancora più ampia di funzionalità con cui potrete divertirvi, tra cui nuovi incontri e nuovi elementi di gioco".

Aonuma ha affermato che il rinvio era necessario per assicurarsi che l'esperienza di gioco fosse "qualcosa di speciale" per i giocatori. "L'intero team di sviluppo sta continuando a lavorare diligentemente su questo gioco", ha affermato.

Per ora quindi, la finestra di lancio è fissata per primavera del 2023. Restate sintonizzati con noi per ulteriori aggiornamenti a riguardo.