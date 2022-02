The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, la sua uscita è argomento di discussione tra Maria de Filippi ed Elodie

Quando esce The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? In moltissimi se lo stanno chiedendo e a quanto pare anche celebrità famose. Tra loro ci sono anche Elodie e Maria de Filippi che durante una puntata di Amici hanno intrattenuto un breve discorso incentrato proprio sul gioco.

"Zelda come va?" ha chiesto Maria de Filippi alla cantante. "A dire la verità sono un po' delusa come te con Zelda" ha dichiarato Elodie. La presentatrice ha poi rassicurato la cantante affermando "Adesso esce". "Eh va be', attenderò" ha concluso Elodie, facendo inoltre il gesto del telefono con la mano. Entrambe sono fan di Zelda e spesso si sentono per scambiarsi consigli videoludici.

Insomma, Zelda Breath of the Wild 2 è atteso da moltissimi e se per adesso da Nintendo tutto tace, si spera che prossimamente la grande N condividerà nuove informazioni sul gioco.

Maria che si informa pure sul nuovo Zelda in arrivo #amici21 pic.twitter.com/wyT8S0QIsU — Michele (@miksaint_) February 20, 2022

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è in via di sviluppo di esclusiva su Nintendo Switch.