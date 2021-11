The Legend of Zelda Breath of the Wild in 8K e ray-tracing è una gioia per gli occhi

The Legend of Zelda: Breath of the Wild torna ad essere protagonista di un nuovo video realizzato da alcuni modder che mostrano il titolo giocabile tramite simulatore per PC con una risoluzione 8K, ray-tracing attivo e tanti dettagli grafici che lo rendono un vero e proprio gioco next-gen.

Il risultato è davvero molto buono, almeno dal punto di vista artistico: tutte queste mod applicate permettono di ottenere una grafica di alto livello, come le produzioni next-gen più avanzate. L'aumento della risoluzione, il sistema di illuminazione globale che simula il ray tracing e un aumento del livello di dettaglio e della distanza sono notevolmente accentuate grazie a queste mod.

Insomma, si tratta di un video che senza dubbio lascia a bocca aperta per quanto i livelli della grafica siano davvero dettagliati. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla sua visione.

Nel frattempo sappiamo che è in lavorazione il sequel di Breath of the Wild e che dovrebbe arrivare il prossimo anno.