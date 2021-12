The Legend of Zelda Breath of the Wild eletto miglior gioco di sempre dai fan giapponesi

Famitsu ha presentato i risultati del sondaggio condotto da TV Asahi che ha cercato di scoprire quale sia il miglior gioco di tutti i tempi, secondo i voti dei giocatori giapponesi.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pubblicato per Nintendo Wii U e Switch a marzo 2017, è stato nominato miglior gioco di sempre dai giapponesi, che lo hanno posizionato davanti ad alcuni dei più grandi classici del settore. L'ultimo gioco originale con Link e la Principessa Zelda ha vinto il titolo di miglior gioco mai realizzato ed è uscito davanti a Dragon Quest 5, arrivato al secondo posto. Final Fantasy 7, un altro titolo memorabile, ha conquistato il 3° posto in classifica.

L'elenco pubblicato da Famitsu è composto da 100 titoli, i migliori giochi di sempre secondo i giapponesi e, come prevedibile, è composto nella sua stragrande maggioranza da giochi sviluppati da studi giapponesi. Animal Crossing: New Horizons ha conquistato i giapponesi e ha preso il 4° posto, seguito da Splatoon 2 al 5° e Dragon Quest 3 al 6° posto. Un utente di Twitter ha tradotto tutti i nomi dei giochi e li ha riportati in una comoda tabella.

Ad aumentare il numero di esclusive per Nintendo Switch tra i migliori giochi di sempre, Super Smash Bros Ultimate si piazza al 7° posto, davanti a Chrono Trigger, Final Fantasy 10 e Super Mario Bros. 3.

