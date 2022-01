The Legend of Zelda Breath of The Wild eletto da IGN miglior videogioco di tutti i tempi

Parlare dei migliori videogiochi di tutti i tempi è impresa ardua e il dibattito, in un certo senso, è infinito a causa di vari fattori. Il tempo passa e ogni anno alla lista vanno aggiunti tantissimi titoli di nuova generazione che arrivano a rivendicare un posto nella classifica. Di recente, il rinomato sito IGN ha aggiornato la sua lista dei 100 migliori videogiochi della storia, con diversi nuovi giochi usciti in questi anni e altri classici che sicuramente non possono mancare.

I tempi cambiano e quando si tratta dell'industria dei videogiochi, le cose si fanno più serie se si tiene conto del gran numero di titoli che raggiungono le console ogni anno. E sebbene la pandemia sia stata una sfida importante per lo sviluppo di nuovi giochi, la verità è che dal 2020 a qui abbiamo visto diverse grandi titoli ottenere riconoscimenti.

Per questo motivo, IGN ha aggiornato la sua lista con i 100 migliori videogiochi di tutti i tempi. Nella sua nuova lista prevalgono alcuni classici della statura di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild incoronato appunto miglior videogiochi di tutti i tempi o Super Mario World. Inoltre, torniamo a vedere altri titoli forse non così vecchi ma che sono diventati classici della nuova era come alcuni capitoli di The Witcher, Halo, God of War o Red Dead Redemption.

Qui sotto potete dare uno sguardo ai primi 40 titoli: per visionarli tutti e 100 cliccate qui.

40. Resident Evil 4

39. Shadow of the Colossus

38. The Last of Us Part 2

37. Red Dead Redemption

36. Metal Gear Solid

35. Sid Meier's Civilization IV

34. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

33. Minecraft

32. Halo: Combat Evolved

31. Half-Life

30. Final Fantasy XIV

29. Doom

28. Tetris

27. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

26. Half-Life: Alyx

25. God of War

24. Chrono Trigger

23. Portal

22. Street Fighter II

21. Super Mario Bros.

20. Undertale

19. Bloodborne

18. BioShock

17. The Last of Us

16. The Witcher 3: Wild Hunt

15. Halo 2

14. Castlevania: Symphony of the Night

13. Hades

12. Grand Theft Auto V

11. Super Mario Bros. 3

10. Disco Elysium

9. Half-Life 2

8. Red Dead Redemption 2

7. Super Mario 64

6. Mass Effect 2

5. Super Metroid

4. The Legend of Zelda: A Link to the Past

3. Portal 2

2. Super Mario World

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Fonte: NeoGAF e IGN