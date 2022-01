The Legend of Zelda Breath of the Wild multiplayer? Un video mostra in azione la mod

L'anno scorso, uno YouTuber chiamato PointCrow ha "emesso una taglia" di $ 10.000 per chiunque potesse creare una mod multiplayer di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Ora, una piccola squadra ci ha lavorato veramente a questa mod e ha condiviso i propri progressi, mostrando combattimenti, esplorazioni e filmati di gioco in cui possiamo vedere tre persone giocare nello stesso mondo.

La mod proviene da Alex Mangue, Mipha e Revali. Secondo quanto riportato, questo progetto è stato mostrato lo scorso novembre ma da allora sono stati fatti molti progressi. Ci sono ancora alcuni nodi da appianare, però. Il principale tra questi è sincronizzare il movimento del giocatore e la salute del nemico. Nel video che potete visionare di seguito, tutti sono un po' tremolanti, quindi non siamo arrivati ancora alla perfezione, ma c'è comunque del margine per migliorare.

A questo link potete supportare la mod in questo momento su Patreon con cinque diversi livelli di abbonamento.