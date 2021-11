The Legend of Zelda Breath of the Wild la folle offerta di uno youtuber, 10.000$ a chi sviluppa il multiplayer

Ci sono state tanti tipi di mod creati per The Legend of Zelda: Breath of the Wild da quando è stato lanciato nel 2017, ma una cosa che dobbiamo ancora vedere è una mod che supporta il multiplayer. Quanto sarebbe bello correre per il mondo di gioco con altri giocatori, combattendo nemici e scoprendo santuari tutti insieme?

Uno YouTuber, streamer e modder chiamato PointCrow offre a chiunque possa creare una mod multiplayer Breath of the Wild che supporti quattro giocatori e soddisfi una serie di altre condizioni $ 10.000. Anche se la quantità di denaro è ingente, il compito sarà tutt'altro che facile. Soprattutto perché non si sa come reagirebbe Nintendo.

Alcuni dei requisiti sono che la mod deve essere completamente gratuita e quattro giocatori e i loro inventari individuali. I giocatori non dovrebbero essere limitati in termini di movimento della mappa e il gioco non ha bisogno di ricominciare dall'inizio. È richiesto anche un frame rate di 28 fps o più e la mod deve essere completamente funzionante ma non avrà bisogno di essere effettivamente eseguita su Switch.

I'M PUTTING A ,000 BOUNTY ON THE CREATION OF A BREATH OF THE WILD MULTIPLAYER MOD



terms & conditions read here: https://t.co/oOfIbZQQTa #breathofthewild #botw #zelda pic.twitter.com/e287bFE740 — eric (@PointCrow) November 10, 2021

Un altro punto è che la mod dovrà uscire almeno due mesi prima dell'arrivo del sequel di Breath of the Wild. Missione impossibile o mod fattibile? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

