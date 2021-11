The Legend of Zelda: Lost Woods è l'affascinante tech demo in Unreal Engine 5 ispirata a Ocarina of Time e Majora's Mask

Sebbene The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia per molti uno dei videogiochi più belli degli ultimi anni, l'universo di Hyrule continua a motivare diversi creatori a immaginare cosa potrebbe fare un videogioco se avesse una grafica più realistica possibile sul mercato. Ed è quello che ha fatto un fan il quale ha cercato di ricreare alcuni dei suoi elementi più iconici attraverso Unreal Engine 5.

OotavidMann attraverso YouTube ha pubblicato un pezzo concettuale di come potrebbe essere un eventuale nuovo capitolo con l'uso del nuovo motore grafico di Epic Games. Si tratta di un video della durata di un solo minuto, chiaramente ispirato a tre dei videogiochi più amati dai fan della serie Nintendo: Majora's Mask, Ocarina of Time e A Link to the Past.

The Legend of Zelda: Lost Woods è il nome della tech demo e utilizza due strumenti dell'Unreal Engine 5, il sistema di illuminazione globale dinamico e di riflessi integrato nell'UE5 noto come Lumen, nonché le mesh Nanite. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Il risultato è senza dubbio impressionante. Sul fronte The Legend of Zelda sappiamo che il prossimo anno dovrebbe arrivare il sequel di Breath of the Wild, anche se per adesso non ci sono notizie sulla data ufficiale.

Fonte: DSOG