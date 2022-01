The Legend of Zelda: Majora's Mask sta per arrivare su Nintendo Switch Online

Buone notizie per i possessori di un abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, poiché Nintendo ha ufficializzato che The Legend of Zelda: Majora's Mask entrerà a far parte del suo catalogo di giochi N64 il prossimo febbraio.

Con The Legend of Zelda: Ocarina of Time disponibile per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo come uno dei grandi titoli del primo lotto, l'arrivo di The Legend of Zelda: Majora's Mask è un nuovo incentivo più che interessante per tutti i fan della saga.

Inizialmente, il catalogo di giochi N64 per il servizio in abbonamento ha preso il via con nove giochi, tra cui i già citati Ocarina of Time, Super Mario 64 e Mario Kart 64. Al momento, Nintendo ha anche confermato il futuro arrivo di altri sette giochi, di cui il primo è stato Paper Mario il 10 dicembre e il secondo è Banjo-Kazooie, già disponibile.

Lotta contro il tempo per fermare l'apocalisse in The Legend of Zelda: Majora?s Mask, in arrivo a febbraio per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo! pic.twitter.com/n2BQMjmHX7 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per The Legend of Zelda: Majora's Mask non abbiamo una data precisa, per ora, ma sappiamo solo che arriverà a febbraio.

Fonte: Videogamer