The Legend of Zelda conquista l'NBA grazie ad un giocatore di basket

Ogni volta che Jarrett Allen, un giocatore dei Cleveland Cavaliers, segna un punto durante una partita, un suono molto riconoscibile per i fan sfegatati di The Legend of Zelda viene riprodotto dagli altoparlanti dello stadio.

Il giocatore di basket ha già mostrato la sua passione per i videogiochi attraverso i social network. Senza andare oltre, in un post sul suo Twitter personale del 12 settembre 2017, possiamo leggere Allen che si congratula con i giocatori in occasione del Video Game Day, sottolineando anche che il suo videogioco preferito è The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Apparentemente, gli allenatori alle partite di basket spesso chiedono ai singoli giocatori quale effetto sonoro vogliono riprodurre dopo aver segnato. Allen non ci ha pensato due volte e ha optato per il tipico suono che sentiamo in qualsiasi The Legend of Zelda quando apriamo uno scrigno o scopriamo un segreto. Il giocatore ha scelto questo suono quando si è unito ai ranghi dei Brooklyn Nets ed è rimasto con i Cleveland Cavaliers fino ad oggi. Nella clip qui sotto potete sentire il suono dal minuto 3:01.

My favorite would have to be Zelda: Ocarina of Time. But SSB is definitely top 5 — Jarrett Allen (@_bigjayy_) September 12, 2017

L'ultimo capitolo in arrivo è The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 che è attualmente in via di sviluppo.

Fonte: Kotaku