The Lord of the Rings: Gollum sarà ai The Game Awards 2021 probabilmente con un nuovo trailer

Fin dalla sua apparizione durante l'ultimo Nacon Connect, The Lord of the Rings: Gollum ha preferito nascondersi nell'ombra, aspettando il momento giusto per mostrarsi di nuovo. E questo momento, sarà durante i The Game Awards 2021, almeno secondo l'account Twitter ufficiale della cerimonia condotta da Geoff Keighley.

L'account Twitter dello show ha condiviso un nuovo teaser per il gioco e ha confermato che sarà presente all'evento con, probabilmente, almeno un nuovo trailer. È possibile che durante lo spettacolo ci sarà anche una data di uscita per il gioco, ma per ora non c'è nulla di confermato. In altre parole, è pura e totale speculazione, ma ragionevole, dato che il gioco ha già una finestra di lancio.

"Atletico e agile, nonché scaltro e furtivo. Spinto dalla brama di stringere ancora una volta tra le mani ciò che ha perso, Gollum è uno dei personaggi più affascinanti nel mondo de Il Signore degli Anelli. Ha visto cose che nessuno potrebbe anche solo immaginare ed è sopravvissuto a cose che nessuno oserebbero nominare. Diviso dalla sua doppia personalità, può essere tanto crudele e malvagio come Gollum, quanto cauto e socievole come Sméagol" si legge nella descrizione del gioco.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Noi di Eurogamer seguiremo i The Game Awards, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.