The Matrix Awakens è un'esperienza in Unreal Engine 5 disponibile in pre-load su PS5 e Xbox Series X/S

Alcuni giorni fa abbiamo riportato la notizia della comparsa su PlayStation di The Matrix Awakens, un'esperienza interattiva in Unreal Engine 5. Ora sappiamo qualcosa di più su questa "esperienza" dato che non arriverà solo su PlayStation 5 ma anche su Xbox Series X/S.

The Matrix Awakens ha una dimensione di tutto rispetto, circa 30 GB e viene descritta come una "tech demo gratuita, cinematografica e in tempo reale che spinge i confini".

"Creato dai membri del team del film originale, tra cui Lana Wachowski insieme a Epic Games e ai suoi partner, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience è una corsa sfrenata nell'universo di The Matrix che piega la realtà con le esibizioni di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Vuoi vedere cosa è possibile combinare con la potenza di Unreal Engine 5 su PS5 e Xbox Series X/S? Entra nel mondo di uno dei franchise d'azione più iconici mai realizzati. Pre-scarica The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ora" si legge nella descrizione.

Potete pre scaricare quindi l'applicazione sia attraverso Microsoft Store per quanto riguarda Xbox Series X/S che su PlayStation Store per chi possiede una PlayStation 5.

Fonte: Gematsu