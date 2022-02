The Matrix Awakens per PS5 e Xbox Series X/S supera quota 6 milioni di download

Dalla sua uscita due mesi fa, la demo di The Matrix Awakens di Epic Games è stata scaricata più di sei milioni di volte su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

I The Game Awards 2021 di dicembre hanno evidenziato per la prima volta la demo ed Epic l'ha pubblicata per le console next-gen per mostrare cosa sarà in grado di fare il suo Unreal Engine 5 di nuova generazione quando verrà lanciato come piattaforma per i produttori di giochi nel 2022.

Dalla demo, Epic Games ha affermato che i download totali per Unreal Engine sono aumentati di quasi il 40% dalla fine del 2020. Epic ha anche affermato che dal lancio di MetaHuman Creator a febbraio, sono stati creati oltre un milione di MetaHuman.

La demo tecnica The Matrix Awakens mostra davvero il futuro dei videogiochi ed è "un'incredibile vetrina next-gen da non perdere" per Digital Foundry. La tech demo è stata lanciata anche per pubblicizzare il film The Matrix: Resurrections e, al contrario del film, molti hanno apprezzato The Matrix Awakens per il suo incredibile comparto tecnico e le meravigliose animazioni.

