The Matrix Awakens! Dopo Matrix Resurrections un leak svela 'l'esperienza in Unreal Engine 5' per PS5

The Matrix Resurrections permetterà di godere un quarto film della saga cult delle sorelle Wachowski, questa volta solo con Lana Wachowski alla produzione. Il lungometraggio uscirà nelle sale in Italia il 1° gennaio, e molto probabilmente Warner Bros. Pictures ha alcune sorprese in serbo per i fan.

Su Reddit è stato appena scoperto che Sony Interactive Entertainment ha aggiunto a PlayStation Network l'applicazione PS5 numerata PPSA05753_00, associata a un'immagine molto chiara. Si tratta dell'illustrazione principale di The Matrix Awakens, un "esperimento in Unreal Engine 5", come indica il sottotitolo. È visibile anche una città dominata da codici informatici nella pura tradizione del franchise di Matrix.

Cosa potrebbe essere? È chiaramente troppo tardi per annunciare un gioco del calibro di The Matrix: Path of Neo. Forse il progetto potrebbe assumere la forma di un'esperienza VR, ma il fatto che non abbiamo a che fare con un'app per PS4 mette in dubbio questa ipotesi. Probabilmente quindi potrebbe essere una breve tech demo interattiva, che avrebbe quindi la particolarità di utilizzare Unreal Engine 5, la versione del motore ancora in beta che non è stata ancora realmente integrata in un gioco.

Per ora questa scoperta è ancora avvolta nel mistero. Non ci resta che attendere nuove informazioni che potrebbero arrivare prima dell'uscita del film, magari ai The Game Awards?

