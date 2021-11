The Outer Worlds 2 per Xbox Series X/S e PC sarebbe in sviluppo addirittura dal 2019

The Outer Worlds, il gioco di ruolo d'azione di Obsidian Entertainment, è arrivato sulle nostre console nell'ottobre 2019. Il gioco è stato un grande successo alla sua uscita ed è stato in particolare in grado di ottenere diversi DLC. Durante l'E3 dello scorso giugno, Xbox ha annunciato che era previsto un sequel, senza fornire dettagli su una finestra di rilascio.

Ma lo sviluppo di The Outer Worlds 2 in realtà è iniziato più di due anni fa. Le informazioni sono disponibili sul profilo LinkedIn di Dan Maas, direttore di produzione di questo secondo episodio. Ricopre questa carica da settembre 2019, indicando l'inizio del lavoro delle sue squadre sul gioco.

Xbox ha quindi iniziato a lavorare a The Outer Worlds 2 anche prima dell'uscita del suo predecessore. L'azienda di Redmond ha avuto grande fiducia nei team di Obsidian sin dall'inizio. Il successo di Fallout: New Vegas probabilmente ha molto a che fare con questo. Lo studio si è fortemente ispirato allo spin-off della licenza cult di Bethesda, uscito nel 2010.

'The Outer Worlds 2' is in development since September 2019.

- 'The Outer Worlds 1' Was Released in October 25, 2019.

- So TOW 2 was in development before release of First one..so Late 2023 or early 2024 Release Window maybe Possible. pic.twitter.com/yLAL37K8Bm — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) November 24, 2021

Detto questo, The Outer Worlds 2 è probabilmente tutt'altro che pronto per essere mostrato. Obsidian sta attualmente lavorando ai contenuti di Grounded e si sta preparando per l'arrivo di Avowed.

