The Perfect Pencil è un Metroidvania ispirato a Hollow Knight e Celeste di un team italiano, ecco il primo trailer

Lo sviluppatore indie italiano Studio Cima ha svelato un nuovo Metroidvania disegnato a mano chiamato The Perfect Pencil, in arrivo per PC e Switch. Il gioco è descritto come un misto tra action come Hollow Knight, con la "profondità psicologica" dei giochi Celeste e Limbo.

Giocherete nei panni di Jon, che si ritrova intrappolato in un mondo misterioso e vede una via di fuga. Tutto in questo mondo disegnato a mano prende una piega surreale, con lo stesso John che ha la testa di una macchina fotografica. Avrete accesso a un'abilità "Analisi" che userete per ottenere informazioni da NPC, oggetti nel mondo e nell'ambiente. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per fare scelte, trovare segreti e, lo studio promette, influenzeranno il risultato del gioco.

Viaggerete attraverso "paesaggi sconvolgenti" pensati per rispecchiare le emozioni, gli stati d'animo umani e le reazioni alla paura. Come si legge nella descrizione su Steam: "Interazioni coinvolgenti e insolite, scelte impegnative, esplorazione sorprendente e combattimenti frenetici manterranno il gameplay interessante mentre la narrazione si rivela". Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer.

The Perfect Pencil non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su PC e Nintendo Switch.

Fonte: Gamepur