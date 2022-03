The Pokémon Company donerà $ 200.000 all'Ucraina

Il numero di aziende nel settore dei videogiochi che stanno sostenendo l'Ucraina con donazioni in denaro continua ad aumentare e ora abbiamo The Pokémon Company che mostra il loro sostegno alle persone che soffrono.

Attraverso i social network, l'azienda ha annunciato la donazione di 200 mila dollari a GlobalGiving che in questo periodo contribuisce agli sforzi umanitari attualmente in corso. Questa organizzazione senza scopo di lucro indirizzerà i soldi alle organizzazioni dalle comunità che aiuteranno i bambini e le famiglie colpite dalla guerra.

Nel corso di questa settimana, diverse società hanno annunciato donazioni per sostenere le famiglie in Ucraina che stanno subendo gli effetti crudeli della guerra e hanno anche annunciato la cessazione del sostegno alla Russia in varie forme.

Our hearts go out to the kids & families of Ukraine ?? pic.twitter.com/vsZuQtYmX6 — Pokémon (@Pokemon) March 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tra le società che hanno rimosso i giochi dai negozi russi troviamo CD Projekt RED e Gran Turismo 7, che su PlayStation Store non può essere comprato.

Fonte: VGC