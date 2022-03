The Quarry, il nuovo gioco dei creatori di Until Dawn tra data di uscita, trailer e primi dettagli

2K ha appena annunciato un nuovissimo gioco narrativo horror, The Quarry, che vede un cast stellare di Hollywood con amati attori. Verrà lanciato per PlayStation, Xbox e PC il 10 giugno ed è già possibile preordinarlo.

Nel cast troviamo David Arquette di Scream, Ariel Winter di Modern Family, Justice Smith di Jurassic World, Brenda Song di Dollface, Lance Henriksen di Aliens e Lin Shaye di A Nightmare on Elm Street per citarne alcuni. Tutti loro vestiranno i panni di un gruppo di adolescenti che vengono attaccati dalla gente del posto nel bel mezzo di una festa in stile Venerdì 13. Solo che invece di un assassino armato di machete, hanno un intero gruppo di nemici da respingere.

The Quarry è stato sviluppato da 2K in collaborazione con Supermassive Games e, sebbene sia un horror narrativo che enfatizza la scelta, è possibile giocare online con un massimo di sette amici che voteranno quelle scelte nella storia. Insieme, sarete in grado di plasmare la vostra storia. Ecco di seguito il trailer e le prime immagini.

"L'estate volge al termine nelle remote foreste a nord di New York e per un'ultima notte, i giovani animatori di Hackett's Quarry hanno il campo estivo tutto per loro. Vuol dire senza bambini, senza adulti e soprattutto, senza regole. In questa storia cinematica da brividi, il destino di tutti e nove gli animatori è nelle tue mani, mentre la loro intenzione di fare festa si trasforma in un'imprevedibile notte di orrore. Sempre in bilico tra la vita e la morte, le tue scelte saranno decisive per determinare l'esito della storia" si legge nella descrizione.

The Quarry è preordinabile sia in versione standard che in deluxe edition: quest'ultima contiene il gioco completo, un abbigliamento personaggi in stile anni '80, accesso istantaneo al sistema Death Rewind, l'opzione Gorefest nella modalità Film e un pacchetto filtri visivi Horror History.

Fonte: The Quarry