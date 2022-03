The Quarry, il nuovo titolo dei creatori di Until Dawn ha un primo trailer e riceverà nuove informazioni domani

Lo studio britannico Supermassive Games è emerso come uno dei grandi creatori di giochi del genere horror. Grazie a The Dark Pictures Anthology, i creatori di Until Dawn offrono da anni esperienze spaventose basate su decisioni ed eventi rapidi.

Ora sono pronti per il passaggio successivo. Domani verrà presentato in anteprima mondiale The Quarry, il nuovo gioco di Supermassive, come ha annunciato 2K attraverso il suo account Twitter.

"'Quello che non ti uccide ti rende più forte'. Guarda la presentazione di The Quarry, la nostra completamente nuova esperienza horror pubblicata da 2K, che arriverà quest'estate", si legge nel tweet. Insieme a questo testo abbiamo anche un primo ed enigmatico teaser di meno di un minuto in cui la tensione cresce man mano che il filmato avanza.

"???? ?????'? ???? ??? ???? ???? ??? ????????." ? Watch the reveal of #TheQuarry, our all-new horror experience published by @2K, coming this Summer.



TOMORROW @ 9am PT | 12pm ET | 4pm GMT

?? https://t.co/5dwC0v2hNS pic.twitter.com/XEtwKbmy27 — Supermassive Games ? #TheQuarry reveal (@SuperMGames) March 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per ora The Quarry pone più domande che risposte, ma non dovremo aspettare troppo per saperne di più. Domani 17 marzo, alle 17:00 saremo in grado di ottenere maggiori informazioni a riguardo.

Fonte: IGN