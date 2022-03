The Quarry non fa parte di The Dark Pictures Anthology e gli sviluppatori spiegano perché

Supermassive Games ha spiegato perché l'imminente The Quarry annunciato ufficialmente nella giornata di ieri non fa parte di The Dark Pictures Anthology ed è più un successore spirituale di Until Dawn, il gioco horror per adolescenti pubblicato nel 2015 per PS4.

Mentre The Quarry condivide somiglianze con i giochi The Dark Pictures in quanto sono giochi decisionali incentrati sull'orrore, ci sono aspetti specifici che li distinguono. Parlando in un'intervista a IGN, Will Byles, direttore di The Quarry, ha offerto alcune informazioni a riguardo.

"The Quarry, d'altra parte, è più simile a un classico film horror per adolescenti che si attiene più rigidamente ai tropi dell'horror e presenta elementi spensierati simili al franchise di Scream. Per questo teen horror, non è un profilo prestabilito ma c'è una certa aspettativa. È molto più leggero. Ha un sacco di quella strana cosa autoreferenziale come Scream in cui tutti conosciamo le regole, e le regole sono 'non aprire la porta' o 'quando c'è una botola e si sente un rumore dentro, lasciala stare" afferma il director.

The Quarry sarà disponibile dal 10 giugno 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Attualmente sono già attivi i preordini.

Fonte: IGN