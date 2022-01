The Rock sta lavorando a un nuovo film basato su 'uno dei videogiochi più grandi e tosti'

Ormai star internazionale, Dwayne Johnson, in arte "The Rock" è costantemente al lavoro su diverse produzioni cinematografiche, di cui una misteriosa e al contempo sorprendente.

In un'intervista rilasciata a Men's Journal, The Rock ha infatti dichiarato di essere al lavoro su un nuovo progetto, che avrà l'intento di trasporre sul grande schermo "uno dei giochi più grandi e tosti" in circolazione. Non ha potuto dire altro, ma possiamo avviarci alle speculazioni. Nonostante abbia appena terminato le riprese di Black Adam, in cui interpreterà l'omonimo personaggio DC, possiamo già dire che Injustice di NetherRealm è una carta da scartare.

Come da lui stesso dichiarato, l'attore è un grande fan della serie Madden, storico videogame dedicato al football americano. È sicuramente "tosto" ma un eventuale film farebbe fatica a essere considerato come trasposizione cinematografica del videogioco. E se fosse Doom? Nel 2005, proprio Dwayne Johnson partecipò al lungometraggio dedicato al famoso FPS, floppando alla grande. Cosa c'è più "tosto e grande" di Doom? Potrebbe essere in qualche modo un suo riscatto, ma fino a quando non avremo ulteriori informazioni, possiamo solo sognare.

Fonte: Gamesradar.com