The Sandbox ha incuriosito anche Marco Verratti che ha acquistato un'isola nel Metaverso

Marco Verratti, calciatore del PSG, ha parlato in un'intervista del metaverso, il mondo parallelo fatto di realtà virtuale in cui si può essere rappresentati dal proprio avatar. The Sandbox di Exclusible ha messo in vendita 25 isole digitali e Verratti è stato uno dei primi acquirenti.

"Volevo davvero raggiungere questo obiettivo prima, credo molto nelle nuove tecnologie e in questo volevo essere un precursore dei tempi e un esempio da seguire per molti altri. Onestamente non ho mai pensato che fosse una follia. Ho subito creduto che fosse un'idea pazza e che potevo divertirmi", ha dichiarato.

A proposito del suo approccio a questa tecnologia ha detto: "Ero già incuriosito quando me ne hanno parlato, poi ho incontrato Thibault di Exclusible e mi è venuta voglia di investire in questo progetto. Il mio amico Gian Luca Comandini ha acconsentito all'entusiasmo che avevo e mi ha aiutato a trasformare la mia idea in un vero business".

Verratti dice di non essere l'unico interessato all'argomento, perché ci stanno pensando anche i suoi compagni di squadra. "Non si sono stupiti, anzi: molti di loro ora vogliono partecipare. Abbiamo già avuto esperienze simili con Neymar e Paredes, ad esempio acquistando una Bored Ape (un NFT da collezione)", spiega.

