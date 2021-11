The Sandbox e le follie del metaverso: c'è chi ha pagato $650.000 per uno yacht NFT

The Sandbox potrebbe essere ancora nella fase closed alpha, ma ciò non significa che il business sia chiuso, anzi. In un mondo in cui gli NFT hanno iniziato a prendere piede, ci sono persone disposte a pagare centinaia di migliaia di dollari per un oggetto da collezione digitale. È quello che è successo con il Metaflower Super Mega Yacht, che è stato venduto per la folle cifra di 650.000 dollari.

La vendita di questo prodotto NFT ha trasformato questo lussuoso yacht digitale nella risorsa più costosa nella storia di The Sandbox, una storia che, come si può presumere, è appena iniziata, in quanto non ancora lanciata sul mercato. Tuttavia, non è l'unico oggetto che è stato acquistato a cifre incredibili. La collezione dell'isola, che consiste in una serie di ville costruite sul territorio di NFT, è andata esaurita in sole 24 ore. Il suo prezzo? Circa 280.000 dollari.

Lo yacht, dal canto suo, è un'estensione delle Fantasy Island e fa parte di una lussuosa collezione che comprende isole private, barche, ecc. Lo stesso Metaflower Super Mega Yacht è dotato di due eliporti, aree lounge, una vasca idromassaggio e una discoteca.

Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a @TheSandboxGame NFT asset at 149 ETH (0,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community. pic.twitter.com/Nl0278JbOT — Republic Realm (@joinrepublic_re) November 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

The Sandbox è un gioco basato su blockchain che è considerato un metaverso. Il titolo si affida alla creazione di contenuti da parte del giocatore (come Roblox), sebbene introduca un sistema di monetizzazione incentrato sui cosmetici. I prezzi NTF sono lussuosi per quasi tutto.

Fonte: PCGamer