The Serpent Rogue, il curioso roguelike incentrato sull'alchimia ha una data di uscita

Attraverso un comunicato stampa, Team17 e Sengi Games hanno annunciato oggi che il titolo action-adventure basato sull'alchimia The Serpent Rogue verrà lanciato su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 26 aprile. Imbarcandosi in una missione per salvare il mondo da una corruzione nota solo come Serpent Rogue, il Warden deve utilizzare ogni strumento a sua disposizione per ripulire il regno e ripristinare l'equilibrio sul Monte Morbus.

Il Serpent Rogue si è stabilito sul Mount Morbus, dal quale la sua corruzione strisciante si diffonde e minaccia di sopraffare il regno. Il vostro compito, in quanto guardiani, è di affrontarlo e ristabilire l'ordine naturale delle cose. Esplorate tutti gli angoli della mappa, svelate passaggi segreti e scoprite nuove informazioni per opporti alla catastrofe incombente.

Uno degli aspetti chiave del gioco è realizzare e sperimentare con svariati tipi di pozioni e ricette. Usate il vostro talento da alchimista per trasformare o dare origine a situazioni che vadano a vostro vantaggio. Tirate fuori il vostro tavolino e aiutate i cittadini di questa landa maledetta; accettate le loro missioni e ottenete risorse per portare avanti le vostre imprese.

Tutte le azioni che compirete possono dare vita a sequenze causa-effetto interessanti. Raggruppate troppi animali in un posto e attirerete i Reapers, esseri assetati di sangue che si cibano di creature vive. Dimenticatevi di seppellire i defunti e inizieranno ad arrivare ghoul mangia-cadaveri, attaccando qualsiasi cosa si trovino davanti. Radunate troppi oggetti e su quel luogo si abbatterà un parassita che porta malattie.