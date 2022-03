The Settlers di Ubisoft è stato nuovamente rinviato a seguito del feedback sulla closed beta

Il travagliato reboot di The Settlers di Ubisoft non verrà più lanciato il 17 marzo come precedentemente annunciato, con il publisher che ha deciso di posticipare la sua uscita - per la terza volta dal suo annuncio nel 2018 - a seguito del feedback della community sulla closed beta.

Quando Ubisoft ha rivelato per la prima volta che avrebbe rivisitato la tanto amata serie di strategia in tempo reale, ha detto ai fan di aspettarsi il titolo nell'autunno dell'anno successivo. Con l'avvicinarsi della finestra di lancio, tuttavia, ha annunciato che avrebbe rinviato il gioco al 2020, ma questo rinvio è stato esteso a tempo indeterminato con l'arrivo dell'estate 2020.

Sembrava finalmente che la fine fosse vicina per i fan di The Settlers quando Ubisoft ha dato al reboot una data di uscita nel gennaio di quest'anno, annunciando che sarebbe arrivato su PC il 17 marzo dopo una breve closed beta.

Sfortunatamente, però, ora sembra che la closed beta di gennaio non sia andata come previsto.

In una dichiarazione condivisa su Twitter, Ubisoft ha spiegato che mentre esaminava il feedback dei giocatori dopo la closed beta, "è diventato chiaro al nostro team che la qualità non era ancora in linea con la nostra visione". Pertanto, il publisher ha preso la decisione di rinviare ancora una volta il gioco, dicendo solo che ora verrà lanciato "in una data successiva".

Hello dear ?The Settlers? fans, we would like to share an important update with you. pic.twitter.com/zxEXZS2pme — The Settlers (@TheSettlersEN) March 3, 2022

Ubisoft utilizzerà questo tempo aggiuntivo per "migliorare ulteriormente il gioco e promuovere la qualità come nostra priorità principale per tutti i nostri giocatori" e afferma che fornirà un aggiornamento sui suoi progressi "a tempo debito".

Fonte: Eurogamer.net.