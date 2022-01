The Settlers: lo storico RTS sta per tornare tra trailer, closed beta e data di uscita

Lo storico RTS The Settlers, sta per tornare con un reboot a cura Ubisoft Düsseldorf, che ispirandosi al terzo e al quarto capitolo della serie, spera di riportare ai vecchi fasti il franchise. Il nuovo The Settlers ha l'obiettivo di divenire anche un benchmark tecnico per gli RTS, sfruttando al massimo lo Snowdrop Engine, con ambienti ricchi di dettagli che accompagnano un rinnovato gameplay.

The Settlers metterà i giocatori di fronte a una nuova terra, dove dovranno raccogliere risorse per costruire nuove comunità, reclutare altri civili e formare unità militari per proteggere e difendere tutto ciò che è stato costruito col sudore. Il titolo arriverà ufficialmente il 17 marzo esclusivamente su PC, tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store.

Ma già dal 20 gennaio (preload a partire dal 18), dunque tra pochi giorni, sarà possibile accedere alla closed beta, capace di dare gli ultimi feedback diretti prima della release finale.