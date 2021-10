The Sims 4: oltre 20.000 giocatori chiedono ad EA di introdurre i pronomi gender-neutral

Circa 20.000 giocatori si sono riuniti per chiedere a Electronic Arts di includere pronomi neutri in The Sims 4. Al momento della pubblicazione di questo articolo, 20.263 persone hanno firmato la petizione creata da Momo Misfortune, streamer con identità non binaria.

Nel 2016, EA ha iniziato a consentire ai giocatori di personalizzare la voce, lo stile del corpo e la camminata indipendentemente dal sesso del personaggio creato. È un dato di fatto, quindi, che la società abbia già compiuto alcuni passi verso la rappresentazione trans/non binaria. Resta da vedere se farà il prossimo passo.

"The Sims 4 è già migliorato molto per i membri della comunità LGBTQIA2+ permettendoci di personalizzare le opzioni di genere per i nostri Sims", è la descrizione della petizione pubblicata da Momo Misfortune. "Tuttavia, i nostri sim transgender e non-binary mancano ancora di rappresentazione". L'obiettivo della petizione è raggiungere le 25.000 firme, un obiettivo che non sembra così lontano. In breve, ciò che vogliono i giocatori è che EA permetta di scegliere i pronomi del sim, oltre a chiedere l'inclusione del pronome gender-neutral, nel caso della versione inglese "they/them".

"Anche se questo non viene aggiunto a The Sims 4, spero che creando questa petizione mostreremo a EA e al team di The Sims come sarebbe utile aggiungere qualcosa del genere a The Sims 5", conclude la petizione. Se volete contribuire, a questo link trovate la petizione.

