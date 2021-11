The Sims 4 fa 'paura' con i suoi quasi 50 DLC e un costo complessivo di oltre 900€

Che il rapporto tra EA e Reddit non sia dei più idilliaci non è di certo una novità, basti pensare che la compagnia detiene il Guinness World Record per il commento con più voti negativi ottenuto in occasione delle polemiche che colpirono il lancio di Star Wars Battlefront 2.

Ma quello è il passato dato che in queste ore è diventato virale un altro post che in questo caso punta il dito contro The Sims 4 e l'enorme numero di DLC, pack e kit che lo caratterizzano. Il post dell'utente Alien_Dragon è piuttosto eloquente e in breve tempo è diventato uno dei più votati e commentati:

"A quanto pare The Sims 4 ha quasi 50 DLC e il costo totale di tutti i contenuti aggiuntivi e del gioco base supera i $900. E EA si chiede ancora perché sia così odiata".

Sono indubbiamente molti quelli che condividono questa opinione ma probabilmente ci sono almeno due "ma" da tenere in considerazione. Prima di tutto le microtransazioni sono una gallina dalle uova d'oro per moltissime aziende comprese EA e questo significa che per quanto discutibili il grosso dei giocatori è ben disposto a spendere e a spingere sviluppatori e publisher ad adottare questo modello di business.

Il secondo punto è quello delle recensioni dei giocatori. The Sims 4 su Steam ha più del 90% di recensioni utente positive, di conseguenza la fan base del titolo non sembra pensare che i tantissimi DLC siano eccessivi o dannosi per un'esperienza complessivamente positiva. La polemica per la maggior parte di loro non c'è.

Che siate giocatori di The Sims 4 o meno cosa pensate del post polemico e qual è la vostra posizione?

Fonte: Reddit