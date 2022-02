The Sims 4, il pack 'Il mio matrimonio' non disponibile in Russia a causa delle leggi anti LGBTQ+

Electronic Arts ha deciso di non rilasciare il prossimo pacchetto di espansione per The Sims 4 in Russia a causa delle leggi nazionali contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

"Il Mio Matrimonio" è un componente aggiuntivo incentrato su fidanzamenti e matrimoni e introduce due personaggi - Dominique Umeh e Camille Solo - che sono al centro del materiale di marketing. Attraverso un post sul blog intitolato "Il nostro impegno verso di voi", il team di sviluppo di The Sims 4 spiega perché questo pacchetto non verrà venduto in Russia.

"Nel prosieguo della lavorazione e del processo di narrazione del marchio, ci siamo resi conto che il modo in cui volevamo raccontare la storia di Cam e Dom non sarebbe stato qualcosa di liberamente condivisibile in ogni parte del mondo. La possibilità di raccontare storie di qualunque genere è uno dei fondamenti dello sviluppo di The Sims. Oscurare la storia di Cam e Dom avrebbe significato compromettere i valori in cui crediamo. Ci impegniamo a difendere la libertà di essere le persone che siete, di amare le persone che amate e di raccontare le storie che volete raccontare".

"Siamo decisi a tener fede a tale impegno evidenziando e celebrando le storie come quella di Dom e Cam, e abbiamo quindi preso la decisione di rinunciare alla pubblicazione di "Il Mio Matrimonio" dove la nostra narrazione sarebbe soggetta a modifiche a causa delle leggi federali vigenti. Purtroppo ciò significa che i membri della comunità di The Sims in Russia non potranno acquistare tale Game Pack" si legge nel comunicato. Per adesso si parla solo di Russia, ma EA non ha dichiarato se altri stati non riceveranno questo pacchetto.

Fonte: EA e Eurogamer