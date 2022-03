The Stanley Parable: Ultra Deluxe ha una data di uscita

Stanley Parable: Ultra Deluxe ha finalmente una data di uscita e, dopo una serie di rinvii arriverà su PlayStation, Xbox, Switch e PC il 27 aprile.

L'edizione Ultra Deluxe di Stanley Parable è stata annunciata per la prima volta nel 2018, con gli sviluppatori Galactic Cafe e Crows Crows Crows che avevano l'obiettivo di lanciarla l'anno seguente. Nel 2020 è arrivato un secondo rinvio e un terzo c'è stato nel 2021.

Galactic Cafe e Crows Crows Crows hanno finalmente dato all'edizione Ultra Deluxe una data di uscita, il 27 aprile - 27/4 è il numero sulla porta dell'ufficio quasi iconico di Stanley. L'annuncio è accompagnato da una ricreazione del trailer del 2013 di Stanley Parable.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è descritta come "una rivisitazione ed espansione di The Stanley Parable del 2013. Tu sarai Stanley e non sarai Stanley. Farai una scelta e ti sentirai impotente. Non sei qui per vincere. In The Stanley Parable il gioco sei tu".

"Quando un impiegato sempliciotto di nome Stanley scopre che i suoi colleghi sono misteriosamente scomparsi, decide di andare in cerca di risposte".

"Tu giocherai nel ruolo di Stanley e non giocherai nel ruolo di Stanley. Farai una scelta e le scelte ti verranno sottratte. Il gioco finirà, il gioco non finirà mai. A contraddizione segue contraddizione, le regole di funzionamento dei giochi vengono infrante, e poi stravolte di nuovo. Non sei qui per vincere. In The Stanley Parable il gioco sei tu".

