The Stanley Parable: Ultra Deluxe è stato rinviato...di nuovo

Durante i The Game Awards del 2018, era stata annunciata una versione ampliata di The Stanley Parable, con una data di uscita del 2019. In seguito, l'uscita è stata posticipata al 2020 e successivamente il team ha annunciato un rinvio al 2021. Ora, dopo mesi di silenzio, lo studio di sviluppo ha annunciato l'ennesimo rinvio ma questa volta la data di uscita "dovrebbe" essere quella finale.

"Se vi state chiedendo perché questo gioco ha impiegato così tanto tempo per svilupparsi", ha affermato lo scrittore/designer Davey Wreden su Twitter, "lo script per i nuovi contenuti Ultra Deluxe è in realtà più lungo dello script per il gioco originale". Mentre la storia del gioco originale rimarrà com'era, sono state aggiunte scelte aggiuntive, segreti, finali e così via.

Wreden ha continuato spiegando: "È diverso dall'originale Stanley Parable. Volevamo che anche i veterani del gioco si sentissero sorpresi. Sono contento che abbiamo intrapreso questa strada". Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet del creatore.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe is content complete and will be launching on consoles and computers early next year!



If you're wondering why this game has taken so long to develop, the script for new Ultra Deluxe content is actually LONGER than the script for the original game pic.twitter.com/r7zXjapSHg — Davey Wreden (@HelloCakebread) December 2, 2021

Per adesso quindi la nuova finestra è prevista ad inizio 2022. Sarà la volta buona? I fan lo sperano.

