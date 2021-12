The Texas Chain Saw Massacre annunciato ai The Game Awards 2021

Gun Interactive, i creatori di Friday the 13th: The Game, e Sumo Nottingham sono entusiasti di annunciare The Texas Chain Saw Massacre, un'esperienza horror multiplayer asimmetrica per PC e console di nona generazione.

The Texas Chain Saw Massacre è un'autentica esperienza di gioco basata sull'innovativo film del 1974.

"Non è un segreto che l'originale The Texas Chain Saw Massacre sia probabilmente il mio film horror preferito mai creato. Avere la possibilità di immergersi davvero nel mondo di questa IP con il team di Gun e lavorare con Sumo per dare vita a questa visione è stato quasi surreale. Non vedo l'ora che tutti vedano di più di quello che stiamo facendo", ha detto Ronnie Hobbs, direttore creativo di Gun Interactive.

"Siamo incredibilmente entusiasti di rivelare finalmente su cosa abbiamo lavorato qui a Sumo Nottingham. Essere i primi a dare veramente vita al mondo di The Texas Chain Saw Massacre è stata un'opportunità che non potevamo perdere. Il classico di culto ha terrorizzato e affascinato le persone per oltre 40 anni e siamo entusiasti di come il gioco si sta sviluppando, non vediamo l'ora che i fan vecchi e nuovi diventino parte di questa esperienza davvero autentica", ha aggiunto Darren Campion, produttore esecutivo di Sumo Nottingham.