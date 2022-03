The Time I Have Left è un particolare titolo di avventura che si mostra nel primo trailer

The Time I Have Left è un gioco di avventura in terza persona del nuovo studio Ground Games che è stato annunciato durante il Future Games Show Spring Showcase. Il gioco è descritto come una "avventura thrilling guidata dal tempo".

I giocatori vestiranno i panni di Aline, una donna che è condannata a morire in sei ore se non riesce a fuggire dalla città di Colony 7. Come è possibile vedere nel trailer in calce a questo articolo, ci saranno creature grottesche che vagheranno per la città pronte a scovare Aline.

Il trailer non rivela molto sul gameplay a parte il fatto che apparentemente i giocatori dovranno esplorare diverse zone, ma il sito ufficiale afferma che The Time I Have Left avrà un sistema di combattimento a turni con "elementi attivi". Il sito descrive "elementi di gioco di ruolo leggeri e accessibili" con un possibile focus sull'evadere dalle creature senza aver la necessità di combatterle.

The Time I Have Left sarà disponibile nel 2023, ma su Steam è già possibile inserirlo all'interno della propria lista dei desideri.

Fonte: Wccftech