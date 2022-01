The Walking Dead Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution annunciato ufficialmente tra zombie e VR

The Walking Dead: Saints & Sinners è uno dei migliori giochi horror per VR uscito nel 2020.

Ora un sequel è stato confermato dall'account Twitter ufficiale per celebrare il secondo anniversario del titolo originale.

Annunciato con un brevissimo video teaser, il tweet conferma che The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution "sta arrivando".

Data la denominazione "Capitolo 2", alcune persone avevano domande sul fatto che si trattasse di un sequel o semplicemente di un DLC del gioco originale. Le risposte confermano che questo è "un gioco completamente nuovo". Inoltre, il capitolo 2 "servirà come continuazione della trama del gioco originale".

It wouldn?t be our second anniversary without a surprise. Hold on to your heads, tourists, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution is coming. ? #TWDSS #secondanniversary #Chapter2 #Retribution pic.twitter.com/ajibDagmKP — TWD Saints & Sinners (@WalkingDeadVR) January 24, 2022

Non sappiamo molto altro sul gioco al momento: le piattaforme e la data di lancio non sono state condivise.

Tuttavia, anche l'account Twitter di Oculus ha rivelato il gioco sul proprio feed, quindi aspettatevi di vederlo almeno sul visore Quest. L'originale Saints & Sinners è disponibile su Rift, Quest, PlayStation VR e PC tramite Steam.

Fonte: Gamepur.