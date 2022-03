The Witcher 3 pieno di sorprese a distanza di anni! Scoperto un nuovo easter egg

Sette anni dopo l'uscita iniziale di The Witcher 3: Wild Hunt, la community sta ancora scoprendo segreti nascosti. Dopo che alcuni dei team di sviluppo dietro il gioco hanno suggerito allo YouTuber xLetalis i dettagli di uno dei suoi segreti finali, si è messo al lavoro cercando di capire quale fosse quel segreto. La risposta dimostra la profondità di questo titolo e fino a che punto alcune persone si spingeranno per trovare una risposta.

Il segreto che xLetalis ha scoperto è legato a Vivienne, un NPC che Geralt incontra in una delle tante quest durante il suo viaggio in The Witcher 3: Wild Hunt. La fine della ricerca può terminare in due modi. Se si sceglie di rimuovere la maledizione di Vivienne, Geralt afferma che probabilmente le restano solo sette anni da vivere.

Nel suo video, xLetalis mostra che Vivienne muore esattamente sette anni dopo che Geralt ha rimosso la maledizione. Continua la sua routine quotidiana per tutto il tempo, ma l'ultimo giorno cammina al centro della sua stanza e muore. Il Lead Quest Designer per CD Project Red Philipp Weber ha commentato quanto sia poetico il fatto che questo easter egg di sette anni sia stato trovato sette anni dopo l'uscita del gioco.

It's kind of poetic that my 7-year Easter egg was found almost 7 years after the release of @witchergame.

Hats off to @xLetalis for his detective work on the game! https://t.co/bCXVFrOtbY — Philipp Weber (@PhiWeber) March 20, 2022

The Witcher 3 continua a nascondere incredibili segreti che non aspettano altro di essere scoperti.

