The Witcher 3 giocabile su Tesla, ecco le immagini e le specifiche del computer di bordo

All'inizio di quest'anno, è stato rivelato che le Tesla Model S e Model X hanno la possibilità di far "giocare da qualsiasi luogo" a titoli come Stardew Valley, Cuphead e persino a The Witcher 3: Wild Hunt.

Ebbene, ora sono emerse le immagini e le specifiche del computer di bordo di questi modelli di Tesla.

Sapevamo già che i computer di bordo arriveranno a 10 Teraflop di potenza e ora scopriamo che saranno dotati di un chip custom di AMD con architettura Zen+ e una APU quad-core con un TDP di 45W.

Oltre a questo, il computer ha una Navi 23 dedicata per gestire il comparto grafico con 28 CU e 1792 Stream Processor a una frequenza di 2.8 GHz, anche se queste ultime specifiche non sono state ufficialmente confermate.

Il processore principale è un AMD Ryzen YE180FC3T4MFG (4 core Ryzen Embedded da 45 watt) 512 KB di cache L2 per core, 4 MB di cache L3.

La GPU è una AMD Radeon contrassegnata con 215-130000026, l'ipotesi più vicina è simile a una Radeon Pro W6600.

Il modulo wifi/BT è un LG Innotek ATC5CPC001

Il modem cell è un Quectel AG525R-GL

Il gateway è l'SPC5748GSMMJ6

DSP 1 è un DSP Dual Core SHARC+ ADSP-SC587W con ARM Cortex-A5

DSP 2 è un DSP Dual Core SHARC+ AD21584 con ARM Cortex-A5

Switch Ethernet è un Realtek RTL9068ABD

Fonte: Videocardz.