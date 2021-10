The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X/S classificato. La versione next-gen è imminente?

The Witcher 3: Wild Hunt ha ricevuto le valutazioni ufficiali per console PS5 e Xbox Series X/S, con una rivelazione ufficiale da parte di CDPR probabilmente in arrivo.

La classificazione PEGI per l'uscita del gioco in Europa è stata individuata da Gematsu.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition è la versione next-gen del gioco che includerà miglioramenti visivi e per le prestazioni, incluso il ray tracing, rispetto alla build esistente del gioco. La Complete Edition includerà anche DLC esclusivi ispirati a The Witcher di Netflix, con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

The PS5 and Xbox Series versions of The Witcher 3: Wild Hunt were rated in Europe today. More info likely coming soon. pic.twitter.com/6MWu9WFUZe — Gematsu (@gematsucom) October 19, 2021

Inoltre, la nuova versione del gioco aggiungerà il supporto HDR alla versione PC, che fino a questo momento è stato esclusivo per le versioni console.

CD Projekt Red non ha commentato i progressi di sviluppo di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition dal suo annuncio, quindi essere valutato in un territorio importante come l'Europa suggerisce che potremmo non dover aspettare molto per vederlo in azione.

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition è ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One, con tutte e tre le versioni che riceveranno un upgrade gratuito alla "Complete Edition" di nuova generazione. Il gioco è disponibile anche su Nintendo Switch e lo sarà su Steam Deck.

