The Witcher tornerà con la nuova saga e CD Projekt Red promette che non ci sarà alcun crunch

Questa settimana è stato annunciato un nuovo titolo della serie The Witcher di CD Projekt Red, con il gioco che non ha ancora un titolo definitivo e passerà a un nuovo motore.

In risposta a un tweet che fa riferimento alle pratiche di crunch sia su Cyberpunk 2077 che su The Witcher 3, il director del nuovo gioco ha affermato che questa volta le cose saranno molto diverse.

In un tweet, lo sviluppatore di CD Projekt Red Jason Slama ha annunciato che lavorerà al prossimo gioco di The Witcher nel ruolo di game director. Dopo aver contribuito sia a The Witcher 3 che a Gwent come programmatore, Slama è diventato il game director di Gwent dalla fine del 2018 e ora assumerà lo stesso ruolo per il prossimo grande gioco AAA dello studio.

Con il tweet di Slama, e probabilmente l'annuncio anticipato del nuovo gioco, che serve principalmente come strumento di reclutamento, lo sviluppatore ha successivamente risposto a un tweet relativo al crunch. Slama ha risposto promettendo condizioni di lavoro migliori per coloro che sono stati assunti per lavorare al nuovo titolo.

I am super thrilled to announce that I have humbly been working to ensure the success of the next big AAA The Witcher game as its Game Director! Think you could join the team? We have tons of roles open with the possibility of remote work we could discuss! https://t.co/bBbxs0JMmq — Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non sorprende che CD Projekt Red stia cercando di riparare una reputazione danneggiata dai rapporti di crunch su Cyberpunk 2077, soprattutto dopo che la società inizialmente aveva promesso che non avrebbe richiesto ai suoi dipendenti orari di lavoro extra.

Dopo i report sul crunch in Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha lavorato per cambiare la propria cultura del posto di lavoro, con un aggiornamento della strategia che affermava che lo studio stava "lavorando duramente per ridurre al minimo lo stress, prevenire il burnout e dare ai nostri dipendenti tutto ciò di cui hanno bisogno concentrarsi sul lavoro con una mentalità completamente positiva".

Fonte: Gamespot.