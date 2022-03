The Witcher 4 sarà esclusiva Epic Games Store su PC?

Per chi se lo fosse perso, questo pomeriggio CD Projekt RED ha annunciato un nuovo The Witcher, totalmente di nuova generazione e che utilizzerà l'Unreal Engine 5. Non si sa molto altro al momento ma il cambio di motore grafico ha cominciato a stuzzicare la fantasia di qualche utente, immaginando il titolo come esclusiva Epic Games Store su PC.

Ovviamente non sarà così: l'abbandono del REDengine potrebbe significare che la sua ottimizzazione per console di nuova generazione non sia poi così semplice (Cyberpunk 2077 docet). Anche la nuova "alleanza" con Epic, con cui CD Projekt lavorerà a stretto contatto, verterà solo allo sviluppo del titolo, senza dimenticare che il team polacco ha anche il proprio store ufficiale (GOG). Ma ci hanno tenuto comunque a precisarlo:

We are not planning on making the game exclusive to one storefront. — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

"Non abbiamo in programma di rendere il gioco esclusivo per un singolo store."

Con questa conferma, anche i giocatori Steam e GOG possono stare tranquilli. Il titolo arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, attendendo nel frattempo nuovi dettagli. Se ha imparato la lezione, CD Projekt sta già lavorando sul progetto da un po' di tempo.