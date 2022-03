The Witcher 4? Non chiamatelo così, ve lo chiede CD Projekt RED

CD Projekt Red ha annunciato che sta lavorando a un nuovissimo gioco di The Witcher, che "avvierà una nuova saga per il franchise" e il primo nuovo titol della serie da quando The Witcher 3: Wild Hunt è stato lanciato nel 2015.

La notizia più importante, tuttavia, è che il prossimo gioco di Witcher vedrà CD Projekt Red passare dal suo motore interno REDengine esistente a Unreal Engine 5, come parte di una "partnership strategica" tra CDPR ed Epic Games. Tuttavia nonostante questa collaborazione, il prossimo gioco di The Witcher non sarà un'esclusiva di Epic Games Store e CDPR continuerà a utilizzare REDengine per alcuni progetti in corso, come anche l'imminente espansione di Cyberpunk 2077.

Anche se attualmente i dettagli sono scarsi, arriva Radek Grabowski, direttore PR globale di CDPR a chiarire cosa NON è stato annunciato. Tra i punti troviamo la frase "Un gioco chiamato The Witcher 4".

What we have NOT announced today:

- A game called The Witcher 4.

- A game exclusive to one storefront.

It was our initial confirmation of a new saga in The Witcher franchise. Right now, we are not discussing any specifics in terms or story, characters, mechanics, or plot details. — Radek (@gamebowski) March 21, 2022

Si parla quindi di un nuovissimo The Witcher che non c'entrerebbe nulla con la trilogia che vede come protagonista Geralt di Rivia.

