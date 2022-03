The Witcher: la possibile ambientazione della nuova saga in una teoria

I fan di The Witcher sono curiosi di saperne di più su tutte le scuole dopo che CD Projekt Red ha annunciato che il prossimo titolo della serie sarà una saga tutta nuova.

Chi ha giocato ai giochi di The Witcher conoscerà le scuole dei Witcher. In caso contrario, si tratta di luoghi specializzati che addestrano i Witcher. Ci sono un certo numero di scuole nell'universo del gioco. Il protagonista, Geralt, proviene dalla Scuola del Lupo. Durante la sua formazione, Geralt è stato soggetto a più sperimentazioni degli altri, ciò lo ha portato ad avere i capelli bianchi e la pelle chiara. Questo gli ha dato anche il nome White Wolf.

Nell'ultima foto del franchise di The Witcher, è presente un medaglione come avrete visto e molti si chiedono cosa sia. A prima vista, arrivereste alla conclusione che è il medaglione della School of Cat. Questo avrebbe senso dal momento che anche Ciri ha un medaglione di questa scuola.

Tuttavia, guardato più da vicino, troverete più somiglianze con la School of Lynx. La Scuola della lince è stata fondata dopo la fine della Scuola del lupo, da Eskel, Lambert e sua moglie Keira Mitz. Tuttavia, considerando che il medaglione è parzialmente coperto, potrebbe essere comunque uno dei due.

Non resta che attendere informazioni da CDPR sull'ambientazione ufficiale del prossimo The Witcher.

Fonte: Dualshosckers.