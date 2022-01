The Witcher di Netflix mostra la sua terrificante Caccia Selvaggia in delle concept art ufficiali

La serie Netflix di The Witcher ha ricevuto il mese scorso la sua seconda stagione, e abbiamo già potuto vedere la Caccia Selvaggia. Sull'account Twitter però, sono state comunque pubblicate ufficialmente le concept art che ritraggono alcuni cavalieri, un destriero e i membri più importanti, tra cui Eredin.

Ogni personaggio ha un design caratteristico, che traduce bene l'apparenza intimidatoria delle armature indossate dai cavalieri scheletrici descritte nei libri di Andrzej Sapkowski e rappresentate in videogioco da The Witcher 3: Wild Hunt.

Gli "Spettri di Mörhogg" sono un gruppo di elfi Aen Elle che vuole catturare Ciri, la protetta di Geralt, sui poteri della quale la seconda stagione della serie ha espanso il discorso, e ha lasciato intendere che per la terza stagione si saprà di più sui membri principali che compongono la Caccia Selvaggia.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Fonte: Dualshockers /