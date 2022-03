The Witcher successo annunciato? I fan attendono la nuova saga e su Twitter i numeri sono più grandi di quelli di Cyberpunk 2077

L'entusiasmo dei fan è arrivato alle stelle dopo l'annuncio della nuova saga di The Witcher. A poche ore dal tweet di rivelazione, si intuisce chiaramente che i giocatori non vedono l'ora di scoprire cosa ha in serbo CD Projekt Red per il prossimo capitolo della serie.

L'incredibile interesse per il nuovo The Witcher si può vedere dal numero di reazioni registrato su Twitter. In seguito all'annuncio, il post è arrivato a 318.000 like in pochi giorni.

Il noto analista Benji-Sales scrive su Twitter: "i giocatori sono chiaramente eccitati per il nuovo gioco di The Witcher. Oltre 300.000 Mi piace per il Tweet di annuncio. Questo è tra i più grandi Tweet di sempre in ambito gaming e più grande dell'annuncio di Rockstar Games di Red Dead Redemption 2. È anche più grande di qualsiasi Tweet ufficiale di Cyberpunk 2077".

People are clearly excited for a new Witcher game



Over 300k likes for the announcement Tweet. That's among the biggest gaming announcement Tweets ever and bigger than Rockstar Games announcement of Red Dead Redemption 2. It's also bigger than any Official Cyberpunk 2077 Tweet pic.twitter.com/AX3eQgZIMB — Benji-Sales (@BenjiSales) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A quanto pare, CDPR sembra aver fatto centro con l'annuncio della nuova saga di The Witcher, ma bisognerà aspettare e vedere cosa riuscirà a realizzare il team polacco. Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che diversi sviluppatori hanno lasciato CDPR e sembra che lo studio stia rifondando il team tecnico per il nuovo The Witcher.

Fonte: Twitter.