The Witcher amatissimo da Henry Cavill. Durante il lockdown ha giocato alla serie a difficoltà massima

The Witcher sta per ritornare sul piccolo schermo grazie alla seconda stagione su Netflix: Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia e sappiamo quanto l'attore abbia fatto per poter ottenere la parte. Ora però sappiamo anche come la star della serie TV ha passato il lockdown: praticamente giocando a tutta la serie di The Witcher a difficoltà massima.

"Ho deciso di voler mettere il gioco alla massima difficoltà possibile e devo ammettere che è stato davvero stressante!" ha dichiarato in un'intervista della rivista Total Film. Le riprese della seconda stagione sono iniziate con tutti i protocolli di sicurezza in vigore a causa della pandemia, e il lavoro si è concluso qualche mese fa.

Cavill stuzzica i fan con qualche dettaglio in più su Geralt e su come si comporterà nella seconda stagione: "In questa nuova stagione volevo assicurarmi di rappresentare il Geralt del libro in modo più accurato, quindi parlerà di più. Ho spinto molto per fare ciò. Non sarà di certo allegro, è pur sempre Geralt di Rivia, ma sicuramente si aprirà un po' di più".

La seconda stagione di The Witcher di Netflix arriverà il 17 dicembre.

Fonte: GamesRadar