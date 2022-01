The Witcher ha una meravigliosa mappa in scala e incredibilmente dettagliata grazie ad alcuni studenti

Gli studenti dell'Università di Varsavia in Polonia hanno creato una mappa in scala completamente dettagliata del continente di The Witcher. La mappa mostra la portata delle avventure di Geralt da Kaer Morhen a Skellige e oltre.

La mappa si legge come qualsiasi altra mappa progettata professionalmente, con città e paesi. Viene anche fornita con un utile set di simboli che divide le città in base alla scala della popolazione, ai confini del paese e persino all'altitudine.

Questa creazione mette davvero in prospettiva le avventure di Geralt. In The Witcher 3, un viaggio da Skellige a Kaer Morhen richiede solo un minuto mentre il gioco carica. Su questa mappa in scala, la distanza sarebbe quella reale.

Ever wondered how far it is from Beauclair to Novigrad or where exactly is Vengerberg? Check out this map of the world of The Witcher prepared by students of Warsaw University! ??



Potete anche vedere come la guerra nel corso dei secoli abbia influenzato i confini. In The Witcher 3, Nilfgaard ha quasi vinto la guerra per il controllo di Temeria e successivamente di Redania. Non c'è da stupirsi che la regione di Novigrad sia al centro della scena, data la sua immediata vicinanza alla Redania, dove re Radovid compie la sua letale campagna contro i maghi nei giochi.

La stagione 2 di The Witcher ha debuttato alla fine dell'anno scorso ottenendo un'accoglienza generalmente positiva e, secondo quanto riferito, la stagione 3 è quasi completamente scritta. La star Henry Cavill ha detto che spera che la prossima stagione rimanga fedele ai libri, e una mappa come questa di certo non farebbe male.

Fonte: IGN.