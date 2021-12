The Witcher di Netflix in due video con protagonisti Geralt, Yennefer e Vesemir

Due nuovi video per la seconda stagione di The Witcher si concentrano sulla relazione travagliata tra Geralt e Yennefer e sull'unico desiderio che ha alterato entrambi i loro destini, oltre a Geralt e Vesemir dove il nostro strigo si sta allenando.

Il primo trailer pubblicato da Netflix mostra alcuni nuovi filmati della stagione 2 di The Witcher, che debutterà il 17 dicembre. Anche se abbiamo visto Geralt nei panni del cacciatore di mostri, la nuova stagione lo vede sotto una nuova luce, al centro di una rete di relazioni. In questo caso vediamo la storia di Geralt e Yennefer che si è sviluppata nella prima stagione e ovviamente continuerà nella seconda.

Un'altra clip invece vede, come detto, protagonisti Vesemir e Geralt. In questo caso lo strigo si sta allenando mentre parla con il suo mentore. Finora nella serie i due si erano visti insieme sporadicamente, mentre nella seconda stagione Vesemir sembra che avrà più risalto. Senza indugi vi lasciamo alla visione dei due video.

"It's real, Yen."



"How can we ever know?"



See how one wish changed the course of two lives. #TheWitcher Season 2 premieres December 17. pic.twitter.com/JZMUN3e19H — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 30, 2021

Ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher inizierà il 17 dicembre e che sono già iniziati i primi lavori per la terza stagione.