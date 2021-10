The Witcher di Netflix, la produzione della Stagione 3 ha già una data

Se alla fine di settembre sapevamo che Netflix aveva rinnovato la serie di The Witcher per una terza stagione, ora abbiamo già una data di inizio produzione. Secondo la documentazione condivisa da Production Weekly, l'inizio della produzione della terza stagione dovrebbe iniziare il primo trimestre del 2022.

Non solo, ma anche il set delle riprese attuali (situato presso Arborfield Studios) verrà "abbandonato" per un altro (Longcross Studios) pur restando sempre nel Regno Unito. Se verranno rispettate queste scadenze, questa volta l'attesa per i nuovi episodi si ridurrebbe ad un solo anno e potremmo averli tra noi quello stesso 2022. Ovviamente nulla è inciso sulla pietra, pertanto la data potrebbe slittare.

Tuttavia la data più importante che dobbiamo memorizzare per ora è il 17 dicembre 2021, giorno scelto per la premiere della seconda stagione, composta ancora una volta da otto capitoli che usciranno di nuovo in contemporanea e che porteranno con sé "nuove storie", nuovi mostri e molto altro caos".

I dettagli sulla produzione della terza stagione.

Mancano ancora due mesi prima di assistere alla seconda stagione di The Witcher che andrà in onda sempre su Netflix.

Fonte: Redanian Intelligence