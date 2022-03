The Witcher, la nuova saga sarà guidata dal game director di Gwent

Ieri, poco dopo che CD Projekt Red ha annunciato che un nuovissimo gioco di The Witcher era in fase di sviluppo, lo sviluppatore Jason Slama ha pubblicato per l'occasione un tweet. Il game director di Gwent conferma che assumerà lo stesso ruolo durante lo sviluppo del nuovo gioco di The Witcher, dirigendo la nuovissima avventura di CD Projekt Red.

"Sono super entusiasta di annunciare che ho lavorato umilmente per garantire il successo del prossimo grande gioco AAA di The Witcher come suo Game Director! Pensate di potervi unire alla squadra? Abbiamo tonnellate di ruoli aperti con possibilità di lavoro a distanza di cui potremmo discutere!" si legge nel tweet.

Al momento sappiamo poco di questo nuovo gioco di The Witcher e non sappiamo nemmeno se si chiamerà effettivamente "The Witcher 4". CDPR ha annunciato il nuovo gioco come l'inizio di una "nuova saga", apparentemente riaffermando che il protagonista di lunga data Geralt non sarebbe tornato per la nuova avventura.

I am super thrilled to announce that I have humbly been working to ensure the success of the next big AAA The Witcher game as its Game Director! Think you could join the team? We have tons of roles open with the possibility of remote work we could discuss! https://t.co/bBbxs0JMmq — Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

CD Projekt RED ha annunciato che il nuovo capitolo della saga non utilizzerà più il REDEngine, ma passerà ad Unreal Engine 5 stringendo così una partnership con Epic Games.